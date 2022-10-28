شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة سعيدة لـ"حمدى فتحى" رابطة الأندية تعلن اختياره أفضل لاعب في الجولة الثانية بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة أختيار حمدى فتحى لاعب خط وسط فريق الاهلى أفضل لاعب بالجولة الثانية من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز عقب منافسة مع الثنائى أحمد فتوح لاعب الزمالك و خالد قمر مهاجم فريق طلائع الجيش .

وجاء تعليق رابطة الأندية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى تويتر كالتالى: "في كل مكان تجده صمام الأمان حمدي فتحي هو لاعب الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بناءً على تصويتكم على مواقع التواصل الاجتماعي ".

ومنذ قليل توج حمدى فتحى أيضا أفضل لاعب في مباراة السوبر المحلى بين الاهلى والزمالك التي توج الفريق الأحمر باللقب عقب الفوز بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.

و نجح الأهلي فى حصد بطولة السوبر المحلي بعدما حقق فوزاً ثمنياً على الزمالك بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، سجل ثنائية الأهلي سافيو وكريم فؤاد.