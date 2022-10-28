شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لـ فيريرا بعد خسارة الزمالك السوبر أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق البرتغالى جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على خسارة فريقه أمام الأهلى بطولة كأس السوبر بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات.

وقال فيريرا خلال تصريحات صحفية بعد المباراة: "مواجهة الأهلي فهمتنا أن عندنا المقدرة ننافس بقوة علي البطولات وده هدفنا القادم والشوط الثاني كان أفضل بالنسبة لنا والهدف الثاني كانت المباراة انتهت خلاص".

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بلقب كأس السوبر المصري للمرة 12 في تاريخه بالفوز على حساب الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على استاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

سجل هدفي الأهلي برونو سافيو في الدقيقة 39 وكريم فؤاد في الدقيقة 91، وحصد الأهلي بذلك البطولة رقم 12 في تاريخه.