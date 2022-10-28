شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: سعادة جماهير الأهلى واللاعبين أفضل شىء فى الدنيا.. ولسه جعان بطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى، أن أفضل شىء فى الدنيا هى سعادة جماهير الأهلى واللاعبين مش عاوز حاجة تانى، ولسه جعان بطولات.

وقال مارسيل كولر خلال تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "أعظم حاجة فى الدنيا أن الجماهير واللاعبين مبسوطين مش عاوز حاجة تانى، والموضوع ليس سهل لسه ماسك من فترة قصيرة وكل يوم نتقدم ولكن الوضع يتحسن ونسير فى الطريق الصحيح ولكن لم نصل إلى المستوى المرضى".

وعن كريم فؤاد، قال كولر: "كريم فؤاد دائما بتحدث معاه لأنه لديه إمكانيات كبيرة ولازم يستغل سراعات داخل الملعب وهو استجاب لهذه التعليمات".

وتابع: " أنا لم أغير طريقتى مهما كان المنافس ولكن درسنا الزمالك وقفلنا نقاط قوته ونستغل نقاط ضعفه، ولكن نلعب كورتنا وطريقتنا ضد أى منافس".

وعن البطولات، قال مدرب الاهلى: "أنا كمان جعان بطولات وبطنى لسه فاضية محتاجة تتملى بطولات، وأهدى الفوز لكل جماهير الاهلى ولمجهودى واللاعبين ولكل عشاق النادى الأهلى".

عن شعار الاهلى، قال: "أحد جماهير الأهلى أهدانى شعار الأهلى خلال المباراة لذلك سأحتفظ بها طوال العمر".