شكرا لقرائتكم خبر عن 5 من 5.. مارسيل كولر بالعلامة الكاملة مع الأهلى فى كل البطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح السويسري مارسيل كولر، في تحقيق أول ألقابه مع الأهلي بعدما توج فريقه بالسوبر على حساب الزمالك بهدفين دون رد.

واستطاع مارسيل كولر إعادة الاهلى مرة أخرى للتتويج بالبطولات بعد خسارة الدورى والكأس ودورى أبطال أفريقيا فى الموسم الماضى، رغم أن لم يمر فترة كبيرة على قدومه.

وقاد كولر الأهلى فى خمسة لقاءات فى 3 بطولات مختلفة، حقق الفوز فيهم جميعاً وسجل 8 أهداف ولم تتلق شباكه أية أهداف، مباراتين فى دورى أبطال أفريقا، ومثلهما فى بطولة الدورى، وواحدة فى كأس السوبر المحلى.

حقق الأهلى الفوز على الاتحاد المنستيرى بهدف دون رد خارج أرضه، ثم كرر فوزه فى مباراة العودة بثلاثية دون رد فى دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا ليتأهل الأهلى لدور المجموعات.

كما قاد كولر الأهلي للفوز في أول مباراتين بالدوري على حساب الإسماعيلي وأسوان بنفس النتيجة هدف نظيف، حيث حصد أول 6 نقاط في المسابقة التي انطلقت يوم 18 أكتوبر.

وأخيرا نجح فى تحقيق لقب السوبر المحلى بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين من توقيع برونو سافيو وكريم فؤاد، ليصل إلى الفوز الخامس بالعلامة الكاملة.