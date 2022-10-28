شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد: كنا نركز فى السوبر قبل القدوم للإمارات.. وأهدى الفوز لأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب كريم فؤاد، لاعب الأهلي، عن سعادته بعد التتويج بلقب السوبر المصري بعد التغلب على الزمالك بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات.

وقال فؤاد في تصريحات للاستديو التحليلي لقناة أون تايم سبورت: "كنا نركز على هذه المباراة قبل أن نصل إلى الإمارات، وقرار مشاركة أي لاعب بيد المدرب، وكنت في انتظار المشاركة حتى ولو لدقيقة، لأن لعب دقيقة مثل لعب 90 دقيقة والأهم أن أكون على قدر المسئولية".

وتابع: "ركزنا خلال المباراة لأن هذه أول مباراة في الموسم ووفقنا المولى في التتويج بالبطولة لإسعاد جماهيرنا لاسيما بعد الموسم الماضي الذي كان موسما صعبا، وكان يجب أن نكون على قدر المسئولية ونتوج بالبطولة".

وعن مارسيل كولر المدير الفني أكد: "كولر حديث بشكل عام في الأمور الفنية على المستوى التحركات والأمور الخططية، ونحاول قدر استطاعتنا تنفيذ تعليمات المدرب، ونتطور معه من مباراة للأخرى".

وأضاف: "أهدي هدفي في مرمى الزمالك لكل لاعبي الأهلي، وأهدي الفوز لإخواتي وأهلي الذين ساندوني بشكل كبير خلال الفترة الماضية".