شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد القادر: مكانش ينفع نخسر بطولة تانية أمام الزمالك ولن تكون الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد عبد القادر لاعب النادى الأهلى، أن اللاعبين كانوا مصممين على التتويج باللقب أمام الزمالك ونوعد الجماهير بالمزيد من البطولات.

وقال أحمد عبد القادر فى تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "أنا بشكر اللاعبين النهاردة واحنا من أول ما جينا وكل التركيز على التتويج بالبطولة ومكانش هينفع نخسر بطولة تانى أمام الزمالك وأوعد الجماهير أنها لن تكون الأخيرة".

وتابع أحمد عبد القادر: "الاهلى كان محتاج البطولة علشان نعود مرة أخرى وروحنا كانت ظاهرة فى كل اللالتحامات والثنائيات، مستر كولر مش معانا من زمان وكل اللاعبين بتحاول أنها تثبت نفسها أمام وننفذ كل التعليمات وكل اللاعبين أخوة ونتنافس بشكل قوى".