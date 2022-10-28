شاهد احتفالات لاعبى الأهلى مع الجماهير بعد التتويج بالسوبر أمام الزمالك

القاهرة - سامية سيد - دخل لاعبو الأهلى فى احتفالات كبيرة مع الجماهير المتواجدة فى استاد هزاع بن زايد بالإمارات، بعد التتويج بلقب السوبر المحلى أمام الزمالك.

وحصد الأهلى بطولة السوبر المحلي بعدما حقق فوزاً ثمنياً على الزمالك بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، سجل ثنائية الأهلي سافيو وكريم فؤاد.

بدأت المباراة بحذر من الفريقين قبل أن يتحسّن الأداء تدريجياً لكن دون خطورة واضحة على مرمى الشناوي أو عواد.

حاول الأهلي زيارة شباك الزمالك عن طريق انطلاقات طاهر محمد طاهر وشادي حسين وأحمد عبد القادر، فيما انطلقت هجمات الزمالك عن طريق زيزو وعاشور والجزيري.

وسدد عمرو السولية كرة قوية لكنها جاءت أعلى العارضة، كما راوغ زيزو دفاع الأهلي قبل أن يتدخل أكرم توفيق ويُفسد الهجمة البيضاء ، وتصدى محمد الشناوي لكرة سهلة من زيزو.

ونال زكريا الوردي لاعب الزمالك بطاقة صفراء في الدقيقة 12 للخشونة مع حمدي فتحي ، بعدها بدقيقة نال حمدي فتحي بطاقة صفراء للخشونة مع إمام عاشور.

تدريجياً اشتعلت المباراة وزادت القوة الهجومية وأهدر طاهر محمد طاهر فرصة تسجيل الهدف الأول للأهلي حينما مرر أحمد عبد القادر تمريرة سحرية له في الدقيقة 24 لكن طاهر سددها أعلى العارضة.

وأشهر الحكم البرتغالي فابيو فيريسيمو بطاقة صفراء لأحمد عبد القادر في الدقيقة 29 بدعوى التمثيل والسقوط في منطقة جزاء الزمالك كما خرج أحمد فتوح للأصابة وشارك بدلاً منه سيد نيمار في الدقيقة 30.

واصل الأهلي الضغط على الزمالك وسجل برونو سافيو الهدف الأول للأحمر في الدقيقة 38 بعدما قطع الكرة من دفاع الزمالك و"ركنها" في مرمى محمد عواد.

بعد الهدف نشط أداء الفريقين، وحاول الزمالك إدراك التعادل كما حاول الأهلي تسجيل هدف ثانً ،إلى أن ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

بدأ الزمالك الشوط الثاني بنزول مصطفى سلبي بدلاً من زكريا الوردي،وكاد الزمالك يسجل هدف التعادل بهجمة خطرة من ناحية الشمال ووصلت الكرة إلى أمام عاشور لكن على معلول تألق وأنقذ الكرة في اللحظات الأخيرة.

ونشط الزمالك وكاد زيزو يُسجل هدف التعادل في الدقيقة 57 بعدما تلقى تمريرة جيدة من مصطفى شلبي لكن زيزو سددها أعلى لعارضة وتعرض حمدي فتحي للعرقلة في منطقة جزاء الزمالك إثر إحتكاك مع محمد عبد الغني لكن الحكم رفض إحتساب ضربة جزاء للأهلي، بعدها نال على معلول بطاقة صفراء في الدقيقة 60.

وسدد زيزو كرة قوية ارتدت في القائم، وشارك شيكابالا وعمرو السيسي بدلاً من زياد الجزيري ومحمد أشرف روقا وواصل الزمالك الضغط على الأهلي وهدأ الأخير مُعتمداً على الهجمة المرتدة.

وفي الدقيقة 67، شارك محمد مجدي أفشة ومحمد شريف بدلاً من أحمد عبد القادر وشادي حسين، وساهمت تغييرات الاهلي والزمالك في زيادة النزعة الهجومية للفريقين، فقاد شيكابالا أكثر من هجمة للزمالك، كما أهدر محمد شريف أكثر من فرصة، وأنقذ محمد الشناوي مرماه من هدف مؤكد للأبيض، وشارك كريم فؤاد في الدقائق الأخيرة وسجل هدفاً ثانياً للأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بعدما أسحن التعامل مع تمريرة رائعة من طاهر محمد طاهر، وحاول الفريقان التسجيل في اللحظات الأخيرة لكن اللقاء ينتهي بفوز الأهلي بثنائية نظيفة.