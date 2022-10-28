شكرا لقرائتكم خبر عن 22823 مشجعا فى مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل عدد جماهير الأهلي والزمالك، في مباراة السوبر التي تقام اليوم الجمعة على ستاد هزاع بن زايد، فى مدينة العين بالإمارات، الى 22823 مشجع.

مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي والزمالك المقامة حالياً بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية في بطولة السوبر المصري ومازالت النتيجة هي تقدم الأهلي بهدف نظيف.

يفقد الزمالك خدمات محمود حمدي الونش، بسبب إصابته بقطع في وتر العضلة الخلفية، سيغيب على إثرها عن الفريق لفترة تتراوح بين 4 و6 أشهر ، كما يفقد الأبيض خدمات لاعبه السنغالي إبراهيما نداي، بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الخلفية، سيغيب على إثرها عن الفريق لمدة لا تقل عن 3 أسابيع، بينما يستمر غياب الوافد الجديد للقلعة البيضاء نبيل عماد دونجا، الذي يُعاني من الإصابة في غضروف الركبة، التي تعرض لها خلال وجوده مع المنتخب الوطني.

وفى الاهلى يغيب المالى أليو ديانج للإصابة، بالإضافة إلى محمود عبدالمنعم كهربا بسبب الإيقاف، ويغيب أيضًا الثنائى محمد محمود وزياد طارق، عن المباراة، لأسباب فنية، ويستمر غياب عمار حمدي، الذى يخضع للتأهيل بعد تماثله للشفاء من الإصابة فى الرباط الصليبى التى تعرض لها فى الموسم الماضي.