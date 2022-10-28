عبدالقادر: كنا نحتاج لتحقيق السوبر.. وفزنا بجميع الثنائيات أمام لاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق أحمد عبدالقادر، لاعب الأهلي على تحقيق لقب السوبر على حساب الزمالك بعد الفوز في المباراة التي جمعتهما، مساء الجمعة، بنتيجة هدفين دون رد.

وقال عبدالقادر في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس 1":" كنا نحتاج لتحقيق هذه البطولة، فزنا بجيمع الكرات الثنائية ليس بسب تفوقنا فنيا على الزمالك لكن بسبب الروح العالية التي لدينا ".

وأضاف لاعب الأهلي: "أتمنى ألا يكون هذا آخر سوبر مع فريق الأهلي وأحقق المزيد خلال الفترة المقبلة".

وتابع:" أحاول دائما تقديم الأفضل خلال التدريبات واثبت أمام المدرب تواجدي، ونحن نفكر بشكل جماعي داخل الفريق ولا نركز من يلعب المهم هو تحقيق الفوز".

وأتم:" أقدم كل ما لدي، ولو اختارني كولر في تشكيل الأهلي أو لا سأكز فقط في تقديم الأفضل للحصول على فرصة للمشاركة".

وتوّج الأهلي بلقب السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية نسخة (2021).

وجاء هدف برونو سافيو في الدقيقة (39) من زمن أحداث الشوط الأول، قبل أن ينجح البديل كريم فؤاد في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (90+2).

واستطاع الأهلي أن يتوّج باللقب رقم 12 في تاريخه، في المقابل توقف رصيد الزمالك من حيث ألقابه في السوبر عند أربع بطولات.