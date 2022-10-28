خاص.. الأشعة تحسم مصير لاعب الزمالك بعد الإصابة في السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

تعرض أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك، للإصابة في مباراة فريقه ضد الأهلي بالسوبر المصري نسخة (2021)، ليخارج على إثرها متأثرًا من الإصابة ويشارك بدلاً منه سيد عبد الله.

وصرح مصدر لـ"الخليج 365"، مساء الجمعة، أن إصابة فتوح تعتبر كدمة قوية في وجه القدم، حيث من المقرر أن يخضع اللاعب لأشعة فور العودة للقاهرة.

وكان فريق الزمالك تعرض للخسارة من الأهلي بهدفين دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية.

خسارة الزمالك للقب حرمه من الفوز بالثلاثية بعد الفوز بلقبي دوري We المصري وكأس مصر.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك ضد إنبي مساء الأربعاء المقبل، في لقاء مقدم من الجولة الرابعة بمسابقة دوري We المصري.

وكان فريق الزمالك افتتح موسمه بالفوز على سموحة (2-0) ثم سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-0).

ويتساوى الزمالك في عدد النقاط مع الأهلي والاتحاد السكندري.