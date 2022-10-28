مدرب الأهلي: السوبر بداية لحصد المزيد من البطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أكد سامي قمصان المدرب العام للنادي الأهلي على أهمية الفوز بلقب كأس السوبر المصري على حساب الزمالك في القمة التي جمعتهما، مساء اليوم الجمعة.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر لموسم "2020-2021" بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 2-0 سجلهما برونو سافيو وكريم فؤاد في المباراة التي جمعتهما على استاد هزاع بن زايد.

وقال قمصان في تصريحات عبر قناة أبوظبي الرياضية: "كان من المهم الفوز بلقب السوبر، البطولة تمثل عودة الثقة لنا بعد موسم لم يكن جيد".

وأضاف:"كولر كان يحتاج لهذه البطولة من أجل البناء عليها فيما هو قادم وهو مدرب مميز".

وأكمل: "أشكر جماهير الأهلي وأهدي لهم اللقب ودائما داعمين لنا في كل الظروف الصعبة وبطولة السوبر هي بداية لحصد المزيد من البطولات".

وأتم: "كل اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، وبذلوا مجهودا كبيرا وأشكرهم على الفوز والتتويج باللقب".