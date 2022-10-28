فيريرا: الإصابات أجبرتني على تغيير الخطة.. نحن أبطال الثنائية.. وسأتحدث مع الوردي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد عمر:

صرح جيسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على خسارة فريقه من الأهلي في بطولة السوبر المصري (2021).

وتلقى الزمالك خسارة من الأهلي بهدفين دون رد في لقاء أقيم على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية.

وقال فيريرا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي بالسوبر :"قدمنا مباراة جيدة رغم النتيجة".

وأضاف :"ارتكبنا أخطاءً في التمريرات بجانب سوء التمركز من جانب اللاعبين أدت إلى الخسارة".

وواصل :"الإصابات أجبرتنا على التغييرات وتغيير طريقة اللعب".

وكان فيريرا أجرى تبديلًا اضطراريًا في الشوط الأول من خلال خروج أحمد فتوح ليشارك بدلاً منه سيد عبد الله.

وأكمل :"سيطرنا على المباراة في آخر 15 دقيقة، لكن الهدف الثاني للأهلي جاء من هجمة مرتدة وكان يوجد مدافعين فقط".

وأشار فيريرا، أن فريقه خاض المباراة باعتباره بطلاً لمسابقة دوري WE المصري وكأس مصر، لافتًا إلى أن فريقه لم يخسر منذ أبريل الماضي وتحديدًا أمام فريق طلائع الجيش.

فيريرا تطرق للحديث عن خطأ زكريا الوردي في كرة الهدف الأول للأهلي، ليرد :"هذا الأمر بيني وبين اللاعب".

وأنهى :"لن أتحدث عن التعاقدات والتدعيمات في المؤتمر الصحفي".

جدير بالذكر أن الزمالك سيواجه إنبي مساء الأربعاء المقبل، في مباراة مقدمة من الأسبوع الرابع بمسابقة دوري We المصري.