أفشة: لن نخسر الدوري.. وكان علينا الرد بـ"القاضية"

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي، عن الفوز الذي حققه فريقه، بهدفين دون رد، على غريمه التقليدي، الزمالك، بمباراة كأس السوبر المصري 2021، والتي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات.

وقال أفشة في حديثه لقناة أبو ظبي الرياضية عقب نهاية اللقاء: "حققنا بطولة مهمة في بداية الموسم، وعملنا بشكل جاد من أجل تحقيق هذه البطولة، وهو ما حدث في النهاية بعد مجهود كبير من جميع اللاعبين وعمل جاد أيضًا من قبل المدير الفني".

وأضاف لاعب الأهلي: "حدث هبوط في المستوى الموسم الماضي وخسرنا العديد من البطولات، وهو ما جعلنا نرد بقوة ونظهر رد فعل كبير، وبالضربة القاضية، حتى نستعيد بريقنا مرة أخرى".

وأكمل أفشة: "لدينا مباراة بعد ثلاثة أيام أمام فريق الداخلية، ونريد الفوز بها، من أجل تحقيق الدوري، الذي خسرناه مرتين متتاليتين، ولا أعتقد أننا سنخسره مرة أخرى".

ونجح الأهلي في التتويج بلقب السوبر المصري للمرة الـ12 في تاريخه، ليرفع رصيده في صدارة الأندية الأكثر تتويجًا باللقب، وفي المقابل توقف رصيد الزمالك عند 4 ألقاب للسوبر المصري.

ومن المقرر أن يواجهة الأحمر فريق الداخلية مساء الأربعاء المقبل في إطار الأسبوع الثالث من مسابقة دوري We المصري، والتي يتصدرها الثلاثي، الأهلي والزمالك والاتحاد برصيد 6 نقاط بعد الفوز في أول مباراتين.