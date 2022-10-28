متولي: أغلقنا منطقة العمق أمام الزمالك.. والأهلي رد وأظهر شخصية في قمة السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق محمود متولي، لاعب الأهلي على فوز فريقه أمام الزمالك في السوبر المصري، بنتيجة هدفين دون رد.

وقال متولي في تصريحات لقناة "أبو ظبي الرياضية":" كنا نركز في المباراة ألا تتلقى شباكنا أي أهداف، وأغلقنا قلب الملعب، لأن الزمالك قوته دائما ما تأتي من العمق ".

وأضاف:"كولر تحدث معنا وطالبنا بغلق منطقة العمق التي يعتمد عليها الزمالك، وكان جميع اللاعبين رجال وعلى قدر كبير من المسؤولية".

وتابع:" أمر مهم أن نرد ونقول من هو الأهلي وهذه هي شخصية الأهلي التي ظهرت اليوم".

وأتم:" جميع اللاعبين كانوا يحتاجون لفترة راحة وفي عدد كبير من اللاعبين لم يحصلوا على راحة منذ فترة طويلة، لكن قبل بداية الموسم قمنا بفترة إعدادا جيدة واستعد الفريق بشكل قوي".

وتوّج الأهلي بلقب السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية نسخة (2021).

وجاء هدف برونو سافيو في الدقيقة (39) من زمن أحداث الشوط الأول، قبل أن ينجح البديل كريم فؤاد في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة (90+2).

واستطاع الأهلي أن يتوّج باللقب رقم 12 في تاريخه، في المقابل توقف رصيد الزمالك من حيث ألقابه في السوبر عند أربع بطولات.