شيكابالا يلتقي مع مؤمن زكريا بعد خسارة السوبر (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

التقى محمود عبدالرازق "شيكابالا" قائد نادي الزمالك مع مؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق بعد انتهاء قمة السوبر بين الفريقين، مساء اليوم الجمعة.

وتوج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد هزاع بن زايد.

ودخل شيكابالا إلى أرضية ملعب هزاع بن زايد والتقى مع مؤمن زكريا ودار حديث بين الثنائي.

وتلقى مؤمن زكريا تحية من جميع لاعبي الزمالك بعد انتهاء قمة السوبر المصري.

وكان شيكابالا تخلف عن منصة التتويج لاستلام ميدالية المركز الثاني قبل أن يدخل إلى أرضية الملعب لاصطحاب مؤمن زكريا.