أكرم توفيق: السوبر جاء في وقت صعب.. وكريم فؤاد: نتطور في كل مباراة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أبدى لاعب فريق الأهلي، أكرم توفيق سعادته بالتتويج رفقة ناديه بلقب السوبر المصري.

وتوّج الأهلي بالسوبر المصري على حساب نظيره الزمالك بعد فوزه بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما في وقت سابق من اليوم الجمعة.

وقال توفيق، في تصريحات خاصة لفضائية أبوظبي، عقب المباراة:"الكرة تعترف بالاجتهاد واجتهدنا اليوم والحمدلله على الفوز، هذا قدرنا ندخل لنتوّج بأي بطولة نخوضها هذه شخصية النادي الأهلي".

وأتم لاعب وسط الأهلي تصريحاته بقوله:"الحمدلله هذا قدرنا تدخل أي بطولة تتوج بها هذه شخصية النادي الاهلي بطولة غالية لكن في وقت صعب دخلنا في كام بطولة ولم نصحل عليها وان شاء الله تدخل في المباريات المقبلة ونحصل عليها".

وقال زميله في الفريق كريم فؤاد، في تصريحات لفضائية أون تايم سبورتس عقب المباراة:"الحمدلله في كل مباراة نتطور عن السابقة لها ونحاول تنفيذ المطلوب منا وأهدي الفوز لعائلتي وأخوتي وأهلي الذين يساندونني بشكل كبير والحمدلله على الفوز".