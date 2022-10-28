كولر: اللاعبون حصلوا على المكافأة.. ارتكبنا أخطاءً.. وتفكيري في لقاء الداخلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أشاد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي، بلاعبيه بعد التتويج بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك في نسخة (2021).

وتوّج فريق الأهلي بلقب السوبر المصري على حساب الزمالك بالفوز بهدفين دون رد في لقاء أقيم على ملعب "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية.

وقال كولر في تصريحات عبر شاشة "أبو ظبي الرياضية 1" مساء الجمعة :"عملنا كثيرًا خلال 6 أسابيع، واللاعبون حصلوا على المكافأة من خلال التتويج بلقب السوبر".

وأضاف :"الزمالك في الشوط الثاني حاول إدراك التعادل من خلال الضغط علينا، كان هناك أخطاءً في التمرير وتداركنا الموقف بالتغييرات".

وعن رسالته لجماهير الأهلي في الفترة المقبلة، رد كولر مازحًا :"تفكيري في مباراة الداخلية".

واستطاع الأهلي أن يتوّج بلقب السوبر المصري للمرة الـ12 في تاريخه لينفرد في صدارة الأكثر تتويجًا باللقب، في المقابل توقف رصيد الزمالك من حيث الألقاب عند أربع بطولات.

ومن المقرر أن يستعد الأهلي لمواجهة فريق الداخلية مساء الأربعاء المقبل في إطار الأسبوع الثالث من مسابقة دوري We المصري.

جدير بالذكر أن الأهلي يتصدر مسابقة الدوري برصيد ست نقاط متساويًا مع الثنائي الزمالك والاتحاد السكندري.