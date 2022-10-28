قطر تحتج دبلوماسياً على تصريحات وزير ألماني حول استضافتها لكأس العالم

استدعت وزارة الخارجية القطرية سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة قطر كلاوديوس فيشباخ، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، بخصوص التصريحات التي أدلت بها وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر.



وزارة الخارجية القطرية تستدعي السفير الألماني وتسلمه مذكرة احتجاج بشأن تصريحات وزيرة الداخلية حول استضافة قطر لكأس العالم



المذكرة التي سلمها الأمين العام لوزارة الخارجية أحمد بن حسن الحمادي أعربت من خلالها دولة قطر عن خيبة أملها ورفضها التام وشجبها للتصريحات التي صدرت عن وزيرة الداخلية الألمانية في حق استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022.



وأكدت المذكرة أن صدور هذه التصريحات من الوزيرة الألمانية قبل زيارتها الرسمية للدوحة الأسبوع المقبل يخالف الأعراف والتقاليد الدبلوماسية، خصوصاً في ظل العلاقات المتميزة بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية في كافة المجالات.



ومنذ شهور والجدل لا يتوقف حول مونديال قطر 2022، في حملات تشويه غير مبررة، مع بدء العد التنازلي لبدء البطولة، حيث أعلنت العاصمة الفرنسية باريس الامتناع عن عرض المباريات، على شاشات عملاقة أو تخصيص أماكن للمشجعين، في خطوة لافت انتقادات واسعة.

