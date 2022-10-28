شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد الزمالك.. خروج أحمد فتوح للإصابة ونزول سيد نيمار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دفع البرتغالى فيريرا المدير الفنى للزمالك بسيد نيمار لاعب الفريق الأبيض بديلا لأحمد فتوح بعد شكوى الأخير من الإصابة فى الدقيقة 29 من عمر المباراة المقامة حالياً بين الفريقين باستاد هزاع بن زايد في كأس السوبر المحلي.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى:محمد الشناوي،خط الدفاع: أكرم توفيق ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول،خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر،خط الهجوم: شادي حسين.

ويجلس على "دكة" الأهلي في مباراة الزمالك بالسوبر المصري الليلة، كل من : ياسر إبراهيم ومحمد شريف وعلي لطفي وحسام حسن ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وكريم فؤاد ومحمد هاني.

بينما دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: ويضم التشكيل كل من: حراسة المرمى : محمد عواد،خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - أحمد فتوح ،خط الوسط: زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - عمر جابر - أحمد مصطفى "زيزو" ،خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: محمد صبحي ومصطفى الزناري وعبد الله جمعة وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف إبراهيم "اوباما" وعمرو السيسي ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه ومصطفى شلبي.

وأصدرت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي عددًا من الإرشادات، لحضور الجماهير في ملعب هزاع بن زايد بالعين من أجل التيسير على الحضور، وخروج المباراة بالشكل الذي يليق بالكرة المصرية.

وجاء من بين الإرشادات الجلوس في المقاعد المحددة وفقا للتذاكر وضرورة تقديم التذكرة عند الطلب، وعدم التدخين وعدم التواجد في الأماكن غير المسموح بها،كما تم الإعلان عن العديد من الأمور الممنوعة للحفاظ على سلامة الجميع ومن بينها عدم اصطحاب المواد القابلة للاشتعال وأدوات التدخين والألعاب النارية والليزر وغيرها.

وتبلغ القيمة السوقية للأهلى تساوى 28.53 مليون يورو بينما القيمة السوقية للزمالك تساوى 22.83 مليون يورو،تتراوح أسعار تذاكر الـVIP في مدرجات ملعب هزاع بن زايد بين 25 ألف درهم إلى 50 ألف درهم حسب مكان الجلوس فى تلك الفئة.