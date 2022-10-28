شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يواصل صدارة مجموعة القاهرة بالفوز على بورتو.. والترسانة يتعادل مع زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفرد فريق القناة بقيادة محمد حليم بصدارة ترتيب مجموعة القاهرة والقناة فى القسم الثانى، بعد الفوز على بورتو السويس بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم، لينفرد بصدارة الترتيب بـ9 نقاط من 3 انتصارات.

وتعادل فريق الترسانة بقيادة خالد عيد، مع فريق زد بقيادة مجدى عبد العاطى بهدف لمثله، ليتقاسما نقاط المباراة، ويتراجع زد للمركز الثانى برصيد 7 نقاط، فيما رفع الترسانة رصيده لـ5 نقاط فى المركز الخامس.

واقتنص فريق إيسترن كومبانى أول انتصار له فى القسم الثانى على السكة الحديد خارج ملعبه، بهدفين مقابل هدف، ليحصد اول ثلاث نقاط تحت قيادة هشام زكريا ليرتقى إلى المركز الثانى عشر، فيما بقى السكة الحديد بقيادة محمد صلاح عند النقطة الرابعة فى المركز السابع.

وجاءت نتائج مباريات اليوم فى مجموعة القاهرة كالتالى..

وادى دجلة 2 / 1 كهرباء الإسماعيلية

منتخب السويس 0/ 0 المصرية للاتصالات

القناة 2 / 1 بورتو

الترسانة 1 / 1 زيد

الإعلاميين 1 / 0 مستقبل وطن

النصر 1 / 0 العبور

السكة الحديد 1 / 2 إيسترن كومبانى

الإنتاج الحربى 0 / 0 بتروجت