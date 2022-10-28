شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد سامسون أكينولا من مواجهة الزمالك والأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مقاعد بدلاء الزمالك فى مواجهة الأهلى، التى ستقام بعد قليل على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، على كأس السوبر المحلى، استبعاد البنينى سامسون أكينولا مهاجم الفريق الأبيض.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من، محمد صبحي ومصطفى الزناري وعبد الله جمعة وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف إبراهيم "اوباما" وعمرو السيسي ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه ومصطفى شلبي.

فيما ضم تشكيل الفريق الأبيض كلاً من..

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - أحمد فتوح

خط الوسط: زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - عمر جابر - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم: سيف الجزيري