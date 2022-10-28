شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر أحمد حسن: كان نفسي أفشة يشارك بدلاً من سافيو أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد حسن قائد منتخب مصر ونجم الأهلي والزمالك الأسبق أنه كان يتمنى مشاركة محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي بدلاً من البرازيلي برونو سافيو في التشكيل الأساسي للمارد الأحمر في مباراة السوبر المحلي أمام الزمالك.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في السابعة من مساء اليوم ،الجمعة، بتوقيت القاهرة بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية في السوبر المصري.

وقال الصقر أحمد حسن خلال الأستوديو التحليلي للمباراة عبر قناة أون سبورت : كنت أتمنى مشاركة أفشة بدلاً من سافيو لأن تواجد أفشة مهم في مباريات القمة ، مُتابعاً: أرى أن لاعبي الزمالك .بيعملوا حساب لأفشة" لذا كنت أتمنى مشاركته أساسياً بدلاً من سافيو خاصة وأن أفشة صاحب قدرات فنية عالية ولديه خبرة طويلبة في المشاركة مبايرات القمة.

ويجلس على دكة الأهلي في مباراة الزمالك بالسوبر المصري الليلة ، كلاً من : ياسر إبراهيم ومحمد شريف وعلي لطفي وحسام حسن ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وكريم فؤاد ومحمد هاني ومحمد فخري.

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة المقرر إقامتها في السابعة من مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، كلاً من : محمد الشناوي -على معلول – محمد عبدالمنعم – محمود متولي – كريم فؤاد – أكرم توفيق - حمدي فتحي – عمرو السولية– برونو سافيو – أحمد عبد القادر - شادي حسين".