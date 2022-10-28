ميكالى: مواجهة إيسواتيني الأولى كانت صعبة وأسعى لحصد ميدالية أولمبية مع مصر

القاهرة - سامية سيد - تحدث البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن استعداداته لمواجهة إسواتيني المقرر لها الأحد في إياب الدور الثاني من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

وقال ميكالي في المؤتمر الصحفي الذي عقد على ملعب الإسكندرية اليوم الجمعة: "مباراة الذهاب كانت صعبة لأننا كنا نسعى لاختيار أفضل تشكيلة وكنا نتمنى تسجيل أهداف ولكن الحظ منعنا من تسجيل ٣ أهداف محققة".

وواصل المدير الفني للمنتخب الأولمبي: "نتمنى تعويض التعادل السلبي في لقاء الذهاب وتحقيق الفوز وتخطى منتخب إسواتيني وسنعمل على تصحيح الأخطاء وسرعة انهاء الهجمات، نثق فى جميع اللاعبين واتمنى أن يظهر اللاعبون بمستواهم الحقيقي".

وأكمل المدرب البرازيلي: "أمضيت شهرين مع المنتخب الأولمبي ولازلت أؤكد أننى أسعى للحصول مع المنتخب على ميدالية أولمبية، اللاعبون لديهم قدرة كبيرة على الاستجابة للخطط وتنفيذ التعليمات والمطلوب منهم".