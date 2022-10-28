شكرا لقرائتكم خبر عن السوبر المصري.. ضغط أهلاوي والزمالك يحافظ على التعادل السلبي بعد 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي والزمالك المقامة حالياً بإستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية في بطولة السوبر المصري والنتيجة هي التعادل السلبي

بدأت المباراة بحذر من الفريقين قبل أن يتحسّن الأداء تدريجياً لكن دون خطورة واضحة على مرمى الشناوي أو عواد.

حاول الأهلي زيارة شباك الزمالك عن طريق انطلاقات طاهر محمد طاهر وشادي حسين وأحمد عبد القادر، فيما إنطلقت هجمات الزمالك عن طريق زيزو وعاشور والجزيري.

وسدد عمرو السولية كرة قوية لكنها جاءت أعلى العارضة ، كما راوغ زيزو دفاع الأهلي قبل أن يتدخل أكرم توفيق ويُفسد الهجمة البيضاء ، وتصدى محمد الشناوي لكرة سهلة من زيزو.

ونال زكريا الوردي لاعب الزمالك بطاقة صفراء في الدقيقة 12 للخشونة مع حمدي فتحي ، بعدها بدقيقة نال حمدي فتحي بطاقة صفراء للخشونة مع إمام عاشور.

تدريجياً اشتعلت المباراة وزادت القوة الهجومية وأهدر طاهر محمد طاهر فرصة تسجيل الهدف الأول للأهلي حينما مرر أحمد عبد القادر تمريرة سحرية له في الدقيقة 24 لكن طاهر سددها أعلى العارضة.

وأشهر الحكم البرتغالي بطاقة صفراء لأحمد عبد القادر في الدقيقة 29 بدعوى التمثيل والسقوط في منطقة جزاء الزمالك كما خرج أحمد فتوح للأصابة وشارك بدلاً منه سيد نيمار في الدقيقة 30.

تشكيل الأهلي الرسمي للسوبر المصري

ويضم تشكيل الأهلي للمباراة، كلاً من : محمد الشناوي -على معلول – محمد عبدالمنعم – محمود متولي – كريم فؤاد – أكرم توفيق - حمدي فتحي – عمرو السولية– برونو سافيو – أحمد عبد القادر - شادي حسين".

تشكيل الزمالك الرسمي للسوبر المصري

فيما يضم تشكيل الزمالك ، كلاً من : محمد عواد - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - أحمد فتوح - زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - عمر جابر - أحمد مصطفى "زيزو" و سيف الجزيري

غيابات الزمالك في مباراة السوبر

يفقد الزمالك خدمات محمود حمدي «الونش»، بسبب إصابته بقطع في وتر العضلة الخلفية، سيغيب على إثرها عن الفريق لفترة تتراوح بين 4 و6 أشهر ، كما يفقد الأبيض خدمات لاعبه السنغالي إبراهيما نداي، بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الخلفية، سيغيب على إثرها عن الفريق لمدة لا تقل عن 3 أسابيع، بينما يستمر غياب الوافد الجديد للقلعة البيضاء نبيل عماد دونجا، الذي يُعاني من الإصابة في غضروف الركبة، التي تعرض لها خلال وجوده مع المنتخب الوطني.

​غيابات الاهلي أمام الزمالك

وفى الاهلى يغيب المالى أليو ديانج للإصابة، بالإضافة إلى محمود عبدالمنعم كهربا بسبب الإيقاف، ويغيب أيضًا الثنائى محمد محمود وزياد طارق، عن المباراة، لأسباب فنية، ويستمر غياب عمار حمدي، الذى يخضع للتأهيل بعد تماثله للشفاء من الإصابة فى الرباط الصليبى التى تعرض لها فى الموسم الماضي

حكم مباراة الاهلي والزمالك

ويُدير المباراة ، الحكم البرتغالي فابيو فيريسيمو ويساعده مواطنيه تياجو كوستا وبيدرو مارتينيز، بينما تم تعيين البلغاري دراجومير دراجانوف حكمًا رابعًا كما تم تعيين البرتغالي برونو استفيس حكمًا لتقنية الفيديو (الـ VAR)، ويساعده البلغاري إيفاليو ستيانوف