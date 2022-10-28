شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد الزمالك.. بطاقة صفراء لزكريا الوردى فى الدقيقة 12.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء لزكريا الوردى لاعب الزمالك بعد تدخله تجاه حمدى فتحى لاعب الأهلى فى الدقيقة 12 عمر المباراة المقامة حالياً بين الفريقين باستاد هزاع بن زايد في كأس السوبر المحلي.

وبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى:محمد الشناوي،خط الدفاع: أكرم توفيق ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم وعلي معلول،خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي وبرونو سافيو وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر،خط الهجوم: شادي حسين.

ويجلس على "دكة" الأهلي في مباراة الزمالك بالسوبر المصري الليلة، كل من : ياسر إبراهيم ومحمد شريف وعلي لطفي وحسام حسن ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وكريم فؤاد ومحمد هاني.

بينما دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: ويضم التشكيل كل من: حراسة المرمى : محمد عواد،خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - أحمد فتوح ،خط الوسط: زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - عمر جابر - أحمد مصطفى "زيزو" ،خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: محمد صبحي ومصطفى الزناري وعبد الله جمعة وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف إبراهيم "اوباما" وعمرو السيسي ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه ومصطفى شلبي.

وأصدرت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي عددًا من الإرشادات، لحضور الجماهير في ملعب هزاع بن زايد بالعين من أجل التيسير على الحضور، وخروج المباراة بالشكل الذي يليق بالكرة المصرية.