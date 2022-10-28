شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبى بديلا لزكريا الوردى في الزمالك أمام الأهلى بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفني للزمالك تغييره الثانى بنزول مصطفى شلبى بدلا من زكريا الوردى في اللقاء المقام امام الأهلى في السوبر المصرى المقام باستاد هزاع بن زايد بالإمارات .

وانتهى الشوط الأول بين الفريقين بتقدم الأهلى بهدف مقابل للاشىء عن طريق سافيو في الدقيقة 40 من عمر المباراة .

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - زكريا الوردي - عمر جابر - إمام عاشور - أحمد مصطفى "زيزو"