شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات وكوكا وأيمن أبرز المستبعدين من قائمة الأهلي بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة السوبر المصري فى مواجهة الزمالك مساء اليوم الجمعة على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وشهدت قائمة المباراة خروج 4 لاعبين من القائمة النهائية التي سافرت إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر، وهم مصطفى شوبير وحسين الشحات وأحمد نبيل كوكا وأيمن أشرف، علما بأنه تم استبعاد الثنائي رامي ربيعة واليو ديانج من رحلة السفر إلى الإمارات ومعهم لاعبو الفريق الأحمر المنضمين للمنتخب الأولمبي وكذلك محمد محمود وزياد طارق.

ويتكون تشكيل الأهلي من: محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأكرم توفيق ومحمد عبد المنعم ومحمود متولي وعلي معلول في الدفاع وحمدي فتحي وعمرو السولية وبرونو سافيو في الوسط وطاهر محمد وأحمد عبد القادر وشادي حسين في الهجوم.

وجات دكة الاحتياطي كالتالي، : ياسر إبراهيم ومحمد شريف وعلي لطفي وحسام حسن ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وكريم فؤاد ومحمد هاني ومحمد فخري.

بينما جاء تشكيل الزمالك: محمد عواد في حراسة المرمى، حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - أحمد فتوح في خط الدفاع، زكريا الوردي - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - عمر جابر - أحمد مصطفى "زيزو" في خط الوسط، سيف الجزيري في خط الهجوم.

وجاءت دكة الاحتياطي كالتالي، محمد صبحي ومصطفى الزناري وعبد الله جمعة وسيد عبد الله "نيمار" ويوسف إبراهيم "اوباما" وعمرو السيسي ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" ويوسف أسامة نبيه ومصطفى شلبي.

وأصدرت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي عددًا من الإرشادات، لحضور الجماهير في ملعب هزاع بن زايد بالعين من أجل التيسير على الحضور، وخروج المباراة بالشكل الذي يليق بالكرة المصرية.

وجاء من بين الإرشادات الجلوس في المقاعد المحددة وفقا للتذاكر وضرورة تقديم التذكرة عند الطلب، وعدم التدخين وعدم التواجد في الأماكن غير المسموح بها.

كما تم الإعلان عن العديد من الأمور الممنوعة للحفاظ على سلامة الجميع ومن بينها عدم اصطحاب المواد القابلة للاشتعال وأدوات التدخين والألعاب النارية والليزر وغيرها.

وتبلغ القيمة السوقية للأهلى تساوى 28.53 مليون يورو بينما القيمة السوقية للزمالك تساوى 22.83 مليون يورو

تتراوح أسعار تذاكر الـVIP في مدرجات ملعب هزاع بن زايد بين 25 ألف درهم إلى 50 ألف درهم حسب مكان الجلوس فى تلك الفئة.