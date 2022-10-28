شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: الأهلي أكثر رغبة واحتياجا للسوبر من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم إمام نجم الكرة المصرية السابق أن الأهلي سيكون اشد اصرارا للفوز بالسوبر في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الجمعة على ستاد هزاع بن زايد، فى مدينة العين بالإمارات.

وقال إمام في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "الأهلي غير معتاد على الحرمان من البطولات لمدة سنة أو سنة ونصف، لذلك رغبتهم في الفوز بالسوبر ستكون أكبر، ولو لاعبي الزمالك منزلوش بنفس الحماس اللي عند لاعبي الأهلي النهاردة.. الماتش هيروح للأهلي".

وواصل إمام: "الأهلي سيقاتل على السوبر لاسعاد جماهيره، لديهم الحافز والدافع، ويجب أن يكون لدى لاعبي الزمالك نفس الرغبة، اللاعبون هنا وهنا لديهم خبرات وامكانيات كبيرة، لكن الحماس والتفاصيل الصغيرة هي التي تحسم القمة".

يفقد الزمالك خدمات محمود حمدي الونش، بسبب إصابته بقطع في وتر العضلة الخلفية، سيغيب على إثرها عن الفريق لفترة تتراوح بين 4 و6 أشهر ، كما يفقد الأبيض خدمات لاعبه السنغالي إبراهيما نداي، بسبب معاناته من الإصابة في العضلة الخلفية، سيغيب على إثرها عن الفريق لمدة لا تقل عن 3 أسابيع، بينما يستمر غياب الوافد الجديد للقلعة البيضاء نبيل عماد دونجا، الذي يُعاني من الإصابة في غضروف الركبة، التي تعرض لها خلال وجوده مع المنتخب الوطني.

وفى الاهلى يغيب المالى أليو ديانج للإصابة، بالإضافة إلى محمود عبدالمنعم كهربا بسبب الإيقاف، ويغيب أيضًا الثنائى محمد محمود وزياد طارق، عن المباراة، لأسباب فنية، ويستمر غياب عمار حمدي، الذى يخضع للتأهيل بعد تماثله للشفاء من الإصابة فى الرباط الصليبى التى تعرض لها فى الموسم الماضي.