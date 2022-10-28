شكرا لقرائتكم خبر عن الطائرة يقرر انتقال مريم مصطفى للزمالك و إيقاف 4 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة الطائرة حسم أزمة مريم مصطفى فى لاعبة الكرة الطائرة والتى وقعت لناديا الأهلى والزمالك إنتقالها الزمالك مع غرامة 100 ألف جنيه والإيقاف 4 شهور.

جاء ذلك بعد رد الاتحاد الدولى على خطاب أزمة اللاعبتين بإعتبارها أزمة داخلية من اختصاص اتحاد اللعبة المصرى ، حتى قرر الاتحاد ايضا انتقال دعاء محمد لاعبة الزمالك للأهلى .

و تضمن قرار اتحاد الطائرة ، أنه في حال إقرار النيابة العامة ثبوت عدم تزوير عقد مريم مصطفى يترتب على ذلك، ستقوم اللاعبة بدفع مبلغ الشرط الجزائي بـ 3 مليون جنية و في حال إقرار النيابة العامة ثبوت تزوير عقد مريم مصطفى مع النادي الأهلي ستنتقل اللاعبة للزمالك بدون شروط جزائية.