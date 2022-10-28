بالتردد.. 3 قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي والزمالك في السوبر.. و5 معلقين أبرزهم شلبي وفارس عوض

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه الأهلي، غريمه التقليدي، الزمالك، في السابعة، مساء اليوم الجمعة، على ملعب هزاع بن زايد، بالإمارات، في بطولة السوبر المصري ٢٠٢٢.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر:

AD SPORTS 1 HD

AD SPORTS 2 HD

تردد أبوظبي الرياضية على نايل سات:

11411 H

30 Msps

3/4

DVB-S2, 8 PSK

ON Time Sports 1 HD

تردد أون تايم سبورت 11862 رأسي (v) 5/6 27500

معلقوا المباراة

علي سعيد الكعبي

فارس عوض

مدحت شلبي

أيمن الكاشف

عصام عبده

ويفتقد الفريقان عددا من النجوم في هذه المباراة بسبب الإصابات وأسباب أخرى مثل محمود حمدي الونش قائد دفاع الزمالك، كما يفتقد الاهلي جهود أليو ديانج للإصابة، بجانب محمود عبدالمنعم كهربا رغم قيده في القائمة المحلية لعدم إنهاء مشكلة الغرامة المستحقة عليه لصالح نادي الزمالك.

تشكيل الأهلى المتوقع أمام الزمالك فى مباراة السوبر المحلى

محمد الشناوى فى حراسة المرمى

أكرم توفيق ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولى وعلى معلول فى الدفاع

حمدى فتحى وعمرو السولية وسافيو فى وسط الملعب

أحمد عبدالقادر وحسين الشحات وشادى حسين فى الهجوم.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلى فى السوبر المصرى

محمد عواد فى حراسة المرمى

محمد عبدالغنى وحسام عبدالمجيد وحمزه المثلوثى فى الدفاع

أحمد فتوح ومحمد أشرف روقا وزكريا الوردى وإمام عاشور فى وسط الملعب

عمر جابر وأحمد سيد زيزو

سيف الدين الجزيرى فى الهجوم