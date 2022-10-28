شكرا لقرائتكم خبر عن القيمة التسويقية للأهلى والزمالك قبل السوبر الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك بنظيره الأهلى في السابعة مساء اليوم الجمعة- بتوقيت القاهرة- على ستاد هزاع بن زايد في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة على لقب كأس السوبر المصرى في مواجهة لاتقبل القسمة على أثنين وسط حضور جماهيرى يقارب الـ 25 ألف مشجع.

تبلغ القيمة السوقية للأهلى تساوى 28.53 مليون يورو بينما القيمة السوقية للزمالك تساوى 22.83 مليون يورو

تتراوح أسعار تذاكر الـVIP في مدرجات ملعب هزاع بن زايد بين 25 ألف درهم إلى 50 ألف درهم حسب مكان الجلوس فى تلك الفئة.





يذكر أن هذه هى المرة الخامسة التى سيلعب فيها كأس السوبر المصرى فى دولة الإمارات بعد مواسم 2015 و2017 و2018 و2020.

يتم نقل السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك عبر قنوات أون تايم سبورت، كما سيتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية.