شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أندية توجت ببطولة السوبر خلال 18 نسخة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الزمالك نظيره الأهلى على استاد هزاع بن زايد فى مدينة أبو ظبى بالإمارات العربية المتحدة على لقب كأس السوبر المصرى فى مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين وسط حضور جماهيرى يقارب الـ25 ألف مشجع.

وبدأت المنافسة على كأس السوبر المصرى فى عام 2001 وفاز بنسختيه الأولى والثانية الزمالك الذى كان فى أوج تألقه فى هذه الفترة، أما الأهلى فقد حقق لقبه الأول في 2003 وواصل الزحف حتى أصبح البطل التاريخى للبطولة برصيد 11 لقبًا وحققت أندية المقاولون العرب وطلائع الجيش وغزل المحلة لقب وحيد للسوبر.

أقيمت بطولة السوبر 18 مرة منذ عام 2001 ، وألغيت مرتين موسمي 2011 / 2010 و2013 / 2012.