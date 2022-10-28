شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج علاجى وتأهيلى لثلاثى الإسماعيلى خلال توقف الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض محمد هاشم ومحمد حسن ومحمود الشبراوي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريبات تأهيلية على ملعب ” عبد الرحمن أنوس ” بإستاد الإسماعيلية.

ومن المقرر أن ينتهج الثلاثي برنامج تأهيلي وعلاجي مكثف تمهيداً لعودتهم للتدريبات خلال فترة التوقف الحالية.

في سياق آخر عقد الجهاز الفني للفريق بقيادة الاسباني خوان جاريدو، اجتماعاً مع باسم مرسي مهاجم الفريق.

حددت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، مواعيد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ضد فيوتشر وفاركو ضمن منافسات الدوري العام.

حيث سيواجه الدراويش، الفريق السكندري يوم 23 نوفمبر المقبل على ملعب الإسكندرية فى تمام الساعة الخامسة مساءً فى الأسبوع الرابع من عمر المسابقة المحلية، بينما يلاقي الفريق القاهري فى الجولة الثالثة يوم 12 ديسمبر القادم فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعبه بالإسماعيلية.