شكرا لقرائتكم خبر عن مريم همام تتوج بفضية البطولة الأفريقية لتجديف الشواطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت مريم همام لاعبة منتخب التجديف أن تحصل على الميدالية الفضية والمركز الثاني فى سباق فردي سيدات من فعاليات البطولة الأفريقية الاولى لتجديف الشواطئ كما استطاعت أن تحجز مقعدها وتتأهل إلى دورة الألعاب العالمية الشاطئية التي ستقام فى بالي اندونيسيا 2023 ، كما تأهل علي علاء إلى نصف نهائي سباق فرد متقدم رجال .

وتضم البعثة ايما بناني المدير الفني لمنتخب تجديف الشواطئ ، عصام الباجوري اداري البعثة ، وقد أشاد عمرو النوري رئيس مجلس إدارة الاتحاد بأداء بعثة المنتخب المصري ووجه الشكر لهم وللجهاز الفنى والإداري بعد أن تأهلت البعثة جميعاً إلى اليوم النهائي فى البطولة وقدموا أداءاً رائعاً .

وقد أكد أن مجلس الإدارة يولي رياضة تجديف الشواطئ أهمية كبيرة لأنها رياضة واعدة فى مصر.

وقد صرح العميد شريف القماطي نائب رئيس الاتحاد بأنه يثق فى المنتخب الوطني لتجديف الشواطئ خاصة وأنهم كانوا على قدر المسؤولية ورفعوا اسم مصر عاليا رغم المنافسة القوية وصعوبة السباقات لتواجد تونس بطلة العالم فى التجديف الشاطئ .

ويرأس البعثة عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف ، وشريف القماطي نائب رئيس الاتحاد المصري للتجديف ورئيس لجنة تجديف الشواطئ .