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شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج يتصدر قائمة أغلى 9 لاعبين في الأهلي.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تصدر المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي قائمة أغلى 9 لاعبين بالقلعة الحمراء، رغم غيابه عن مباراة كأس السوبر المصري المرتقبة، والتي تجمع الأهلي والزمالك في تمام السابعة مساءً على استاد هزاع بن زايد في لإمارات.
وبلغت القيمة التسويقية لديانج 3 مليون و500 ألف يورو، فيما يأتي محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في المركز الثاني بقيمة تسويقية بلغت 3 مليون يورو.
وجاءت قائمة أغلى 9 لاعبين بالأهلي كالتالي:
أليو ديانج: 3 ملايين و500 ألف يورو
محمد الشناوي: 3 ملايين يورو
أفشة: 2 مليون يورو
محمد شريف: 2 مليون يورو
بيرسي تاو: 2 مليون يورو
علي معلول: مليون و500 ألف يورو
عمرو السولية: مليون و500 ألف يورو
محمد عبد المنعم: مليون و200 ألف يورو
حمدي فتحي: مليون و200 ألف يورو.
اليو ديانج