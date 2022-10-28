شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج يتصدر قائمة أغلى 9 لاعبين في الأهلي.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي قائمة أغلى 9 لاعبين بالقلعة الحمراء، رغم غيابه عن مباراة كأس السوبر المصري المرتقبة، والتي تجمع الأهلي والزمالك في تمام السابعة مساءً على استاد هزاع بن زايد في لإمارات.

وبلغت القيمة التسويقية لديانج 3 مليون و500 ألف يورو، فيما يأتي محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في المركز الثاني بقيمة تسويقية بلغت 3 مليون يورو.

وجاءت قائمة أغلى 9 لاعبين بالأهلي كالتالي:

أليو ديانج: 3 ملايين و500 ألف يورو

محمد الشناوي: 3 ملايين يورو

أفشة: 2 مليون يورو

محمد شريف: 2 مليون يورو

بيرسي تاو: 2 مليون يورو

علي معلول: مليون و500 ألف يورو

عمرو السولية: مليون و500 ألف يورو

محمد عبد المنعم: مليون و200 ألف يورو

حمدي فتحي: مليون و200 ألف يورو.