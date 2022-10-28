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أليو ديانج يتصدر قائمة أغلى 9 لاعبين في الأهلي.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - تصدر المالي أليو ديانج لاعب وسط النادي الأهلي قائمة أغلى 9 لاعبين بالقلعة الحمراء، رغم غيابه عن مباراة كأس السوبر المصري المرتقبة، والتي تجمع الأهلي والزمالك في تمام السابعة مساءً على استاد هزاع بن زايد في لإمارات.

وبلغت القيمة التسويقية لديانج 3 مليون و500 ألف يورو، فيما يأتي محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في المركز الثاني بقيمة تسويقية بلغت 3 مليون يورو.

وجاءت قائمة أغلى 9 لاعبين بالأهلي كالتالي:

أليو ديانج: 3 ملايين و500 ألف يورو

محمد الشناوي: 3 ملايين يورو

أفشة: 2 مليون يورو

محمد شريف: 2 مليون يورو

بيرسي تاو: 2 مليون يورو

علي معلول: مليون و500 ألف يورو

عمرو السولية: مليون و500 ألف يورو

محمد عبد المنعم: مليون و200 ألف يورو

حمدي فتحي: مليون و200 ألف يورو.

 


اليو ديانج

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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