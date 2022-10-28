شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على أرقام الأهلي قبل النسخة رقم 19 أمام الزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الأهلي نظيره الزمالك في النسخة رقم 19 من كأس السوبر المصري، خلال المباراة التي تنطلق في السابعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين في الإمارات الشقيقة.

ويخوض الأهلي اليوم مباراته رقم 16 في كأس السوبر، ويواجه الزمالك للمرة الثامنة في البطولة، ويسعى لتحقيق الفوز رقم 6 على غريمه لتقليدي والتويج باللقب رقم 12 في تاريخ مشاركاته، التي وصلت إلى 15 مشاركة قبل مباراة اليوم وخلال السطور التالية نستعرض أرقام الأهلي في السوبر المصري:

البداية والرفض

بدأت بطولة كأس السوبر المصري عام 2001، وكانت ولادتها متعثرة وعانت من مشاكل تنظيمية في أول نسختين منها، والتي بدأت نسختها الأولي لها في 14 سبتمبر2001.

رفض الأهلي المشاركة في النسخة الأولى، نظراً لتعارض موعد المباراة مع مشاركته في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وأقيمت المباراة بين نادي الزمالك بطل الدوري، ونادي غزل المحلة وصيف بطل الكأس «الأهلي»، وفاز الزمالك بنتيجة 2-1 في مباراة امتدت لشوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1.

في النسخة الثانية عام 2002 اعتذر الأهلي عن المشاركة أيضا وأقيمت البطولة للمرة الثانية، بين الزمالك بطل كأس مصر والمقاولون العرب خامس بطولة الدوري العام بعد رفض الإسماعيلي بطل الدوري وغزل المحلة رابع الدوري المشاركة وفاز الزمالك على المقاولون العرب بهدف جاء في الشوط الإضافي الرابع للمباراة.

الانتظام وأرقام الأهلي

انتظمت بطولة السوبر المصري فى نسختها الثالثة وحتى التاسعة عشرة التي تقام اليوم الجمعة ولم تحدث مشاكل إلا في تحديد موعد إقامة المباراة نتيجة تداخل المواسم.

أقيمت البطولة 18 مرة حتى الآن، وشارك الأهلي في15 نسخة منها، ولم يشارك في النسخ الأولى والثانية والرابعة، بينما شارك المنافس في 10 نسخ ولم يشارك في 7 نسخ من البطولة.

خلال مشاركاته الـ15فى السوبر المصري لعب الأهلي مع الزمالك 7 مرات، ومع نادي إنبي 3 مرات، ومرتين مع نادي حرس الحدود، ومرة واحدة مع كل من الإسماعيلي والمصري وطلائع الجيش، بينما لعب الزمالك خلال مشاركاته الـ10مع الأهلي 7 مرات، ومرتين مع المقاولون العرب، ومرة واحدة مع نادي غزل المحلة.

الأهلي الأكثر تتويجا

فاز الأهلي بكأس السوبر المصري11 مرة، وهو الفريق الأكثر تتويجا باللقب، مقابل 4 مرات فقط للزمالك، ومرة واحدة لكل من المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.

الفوز الأول للأهلي في كأس السوبر المصري على حساب الزمالك جاء في النسخة الثالثة التي أقيمت يوم 28 أغسطس 2003، وانتهت المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 3-1 بضربات الترجيح من نقطة الجزاء بعد انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف.

ركلات الترجيح

لعب الأهلي 15 مباراة في السوبر المصري، انتهت 9 مباريات منها في الوقت الأصلي، وفاز الأهلي في 8 مباريات منها، وخسر مباراة واحدة أمام حرس الحدود، بينما تم اللجوء لركلات الترجيح من نقطة الجزاء في 6 مباريات، فاز الأهلي في 3 مباريات منها، واحدة أمام الإسماعيلي واثنتين أمام الزمالك، وخسر 3 مباريات منها، واحدة أمام طلائع الجيش واثنتين أمام الزمالك.



أحرز الأهلي خلال مشاركاته في كأس السوبر المصري 15 هدفاً مقابل 8 أهداف تلقتها شباكه.

مواجهات الزمالك

لعب الأهلي مع الزمالك في البطولة 7 مرات، انتهت 3 منها بفوز الأهلي في الوقت الأصلي للمباراة كانت الأولى في 27 يوليو 2008 وفاز الأهلي بهدفين أحرزهما أحمد حسن والمعتز بالله إينو، وفي 10 أكتوبر 2015 فاز الأهلي على الزمالك 3-2 أحرز للأهلي عبد الله السعيد هدفين وهدف لمؤمن زكريا، وأحرز للزمالك عمر جابر ومحمود كهربا، وبنفس النتيجة فاز الأهلي على الزمالك في 20 سبتمبر 2019 أحرز للأهلي جونيور أجايي هدفين وهدف لحسين الشحات، وأحرز هدفي الزمالك محمود علاء.

لجأ الأهلي والزمالك في4 مباريات لركلات الترجيح من نقطة الجزاء ، بعد انتهاء المباريات الأربع بالتعادل دون أهداف، فاز الأهلي في مباراتين وفاز الزمالك في مباراتين.

هدافو الأهلي

فاز الأهلي بكأس السوبر المصري5 مرات على حساب الزمالك مقابل مرتين للزمالك على حساب الأهلي.

أحرز الأهلي 8 أهداف في مرمى الزمالك مقابل 4 أهداف أحرزها الزمالك في شباكه.

هدافو الأهلي في كأس السوبر المصري عبد الله السعيد برصيد ثلاثة أهداف، يليه كل من محمد أبو تريكة وجونيور أجايي برصيد هدفين لكل منهما، وهدف واحد لكل من وائل جمعة وأحمد حسن والمعتز بالله إينو ومحمد ناجي جدو وحسين الشحات ومؤمن زكريا وشادي محمد، ووليد أزارو.

94 لاعبا

وخلال تاريخه في كأس السوبر المصري شارك الأهلي بـ94 لاعباً في المباريات الـ15 التي خاضها، ويعد حسام عاشور لاعب الفريق السابق هو الأكثر مشاركة برصيد 11 مباراة، يليه وائل جمعة وأحمد السيد وأحمد فتحي برصيد 6 مباريات لكل منهم، بينما شارك كل من شادي محمد ومحمد أبو تريكة ومحمد بركات ووليد سليمان وشريف إكرامي في 5 مباريات لكل منهم.

البرتغالي مانويل جوزيه هو أكثر مدربي الأهلي فوزاً بلقب كأس السوبر المصري برصيد 4 ألقاب ، يليه حسام البدري وفاز باللقب 3 مرات.