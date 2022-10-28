شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عثمان بطل الأثقال : انتظروا ميدالية ذهبية فى أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أبدى شريف عثمان لاعب منتخب رفع الأثقال البارالمبي سعادته ، بعد تحقيقه للميدالية الفضية في المجموع ، وميدالية برونزية في الأفضل وذلك في وزن 59 ك، في بطولة إفريقيا المفتوحة المقامة حاليًا في مصر.

قال شريف عثمان فى تصريحات صحفية : "أشكر جميع الشعب المصري على دعمهم ومساندتهم لنا، سعيد بكوني جزء من بطولة إفريقيا المفتوحة، تعرضت لإصابة قبل البطولة، وهذه البطولة من ضمن الاستعدادات لأولمبياد باريس 2024".

وعن تنظيم مصر للبطولة، أجاب عثمان: "تنظيم مصر للبطولة جيد، و أدى إلى نتيجة جيدة وتاريخية" ، مضيفا أ، "الجميع فخور بالتنظيم، وأيضًا الاتحاد الدولي، ويقارنون بين هذا التنظيم والاستعداد، وتنظيم طوكيو لبطولة رفع الأثقال ، أتمنى أن تكون مصر دائمًا الأفضل في كل شئ".

واختتم شريف عثمان: "يكون لدينا مسؤولية كبيرة لإسعاد الشعب المصري، وهذا شئ عظيم بالنسبة لنا، عندما يكون في يدنا إسعاد الجمهور فلا نتأخر، أعد الجمهور المصري بتحقيق الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024".

ويشارك فى البطولة 24 دولة هى كل من الجزائر، أنجولا، كوت ديفوار، الكاميرون، كولومبيا، كوبا، السلفادور، غانا، غينيا، الهند، العراق، كازاخستان، كينيا، ليبيا، المغرب، نيجيريا، الفلبين، سوريا، تايلاند، أوغندا، الولايات المتحدة، أوزبكستان، زامبيا بالإضافة إلى مصر المستضيفة.