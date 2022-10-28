شكرا لقرائتكم خبر عن الإماراتى حسن زرعونى : سعداء بالتواجد فى مصر تزامنا مع مرور 50 عاما من العلاقات بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف حسن الزرعوني الأمين العام للاتحاد الإماراتي لتنس الطاولة ورئيس البعثة الإماراتية المتواجدة في مصر للمشاركة ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة، عن سعادته بالتواجد داخل مصر تزامنا مع مرور 50 عاما من العلاقات بين البلدين.

وقال الزرعوني :"نحب المشاركة في المعسكرات التدريبية والبطولات التي تقام في مصر لأننا نعتبر مصر بلدنا الثاني ونسعد دائما بتواجدنا بداخلها".

وأضاف:"دائما هناك تعاون بيننا وبين الاتحاد المصري لتنس الطاولة ونحاول دائما الاستفادة من البطولات الدولية التي تقام بالخارج".

وعن مستوى بطولة مصر الدولية قال:"هناك 22 دولة تشارك في البطولة وهناك لاعبون على أعلى مستوى يتواجدون هنا في مصر من انحاء العالم ونتمنى الاستفادة منهم فنيا".

وعن العلاقات بين مصر والإمارات وتزامن البطولة مع مرور 50 عاما من العلاقات المصرية الإماراتية قال:"بالطبع نحن سعداء بأن البطولة تتزامن مع مرور 50 عاما على العلاقات القوية بين مصر والإمارات وسعداء بتواجدنا هنا وكما يقولون فمصر والإمارات على قلب واحد".

وأكمل:"مسرور للغاية بهذه العلاقة القوية بين البلدين واتمنى بالطبع استمرارها ودوامها للأبد".

وعن تواجده داخل مصر قال:"أحب مصر كثيرا كبلدى وحتى في احدى فترات دراستي كنت في مصر داخل الإسكندرية وأحب زيارتها بشكل مستمر".

وأختتم قائلا:"لنا أهداف فنية في تلك البطولة وهدفنا الأساسي هو الاحتكاك الخارجي مع لاعبين أجانب، فريقنا فريق قوي أيضا وأرى أن النتائج حتى الآن طيبة".