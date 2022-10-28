شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب فيريرا أمام الاهلى فى 5 لقاءات قبل مباراة السوبر المصرى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب جماهير الكرة المصرية نسخة جديدة من بطولة كأس السوبر، اليوم الجمعة، بين الزمالك بطل الثنائية "الدوري والكأس"، والأهلي وصيف البطولتين.

ويستضيف اللقاء ملعب هزاع بن زايد في دولة الإمارات، وسط أجواء مرتقبة للصدام الأول بين البرتغالي جيسوالدو فيريرا مدرب الأبيض، والسويسري مارسيل كولر مدرب الأحمر.

وخاض البرتغالى فيريرا، المدير الفنى للزمالك، 5 مباريات أمام الأهلى، خسر مرتين وفاز فى مباراتين، كانت المباراة الأولى 21 يوليو 2015 وخسر بهدفين دون رد فى الدورى، وكانت المباراة الثانية 21 سبتمبر 2015 وحقق الفوز على المارد الأحمر وتوج بطلاً لكأس مصر، بينما كان اللقاء الثالث فى 15 أكتوبر 2015، وخسر المدرب البرتغالى 3-2 ليتوج الأهلى بلقب السوبر المحلى وانتهت المباراة الرابعة بالتعادل 2/2 فى الدوري ، بينما انتهى اللقاء الخامس بفوز الزمالك 2-1 على الاهلى ليتوج بطلا لكأس مصر.

ويسعى الزمالك بقيادة البرتغالى جوسيفالدو فيريرا، إلى مواصلة تفوقه على الأهلى بعد الفوز عليه فى نهائى كأس مصر الأخيرة بهدفين مقابل هدف، من أجل التتويج بالثلاثية المحلية لأول مرة فى تاريخه، حيث لم يسبق للزمالك أن توج بالثلاثية فى تاريخه.

ويبحث فيريرا عن لقبه الخامس مع الزمالك، ليكون أكثر مدرب أجنبى يحصد بطولات مع الزمالك على مر التاريخ، وتخطى ألقاب البرازيلى كابرال والألمانى أتوفيستر مع الزمالك، الذى حصل كل منهما على 4 ألقاب فقط وهو نفس ألقاب فيريرا حتى الآن.

ونجح البرتغالى فيريرا فى حصد 4 ألقاب مع القلعة البيضاء، حيث نجح فى التتويج بلقبى الدورى موسمى 2014/ 2015، 2021 /2022، بالإضافة إلى لقبى كأس مصر عامى 2014/2015 و2020/2021

مواجهات فيريرا أمام الاهلى

خاض فيريرا 5 مباريات أمام الاهلى خسر مرتين وفاز مرتين وتعادل في واحدة

الأولى 21 يوليو 2015 ..خسر 2-0 في الدوري

الثانية 21 سبتمبر 2015..فاز 2-0 وتوج بطلا لكأس مصر

الثالثة 15 أكتوبر 2015..خسر 3-2 وتوج الاهلى بلقب السوبر المحلى

الرابعة 19 يونيو 2022..تعادل 2/2 في مباراة الدوري

الخامسة 21 يوليو 2022..فاز 2-1 وتوج الزمالك بطلا لكأس مصر