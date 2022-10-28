شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحاضر لاعبى الأهلي قبل التحرك لملعب المباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاضر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق قبل التحرك من فندق الإقامة بمدينة العين استعدادا لمباراة السوبر المصري التي تقام في السابعة مساء اليوم الجمعة على استاد هزاع بن زايد بالعين.

ومن المقرر أن يعقد مارسيل كولر محاضرة مع اللاعبين في الرابعة والنصف عصرا ، لمراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة من كل لاعب خلال اللقاء، وذلك قبل التحرك مباشرة إلى ملعب هزاع بن زايد الذي يستضيف مباراة السوبر المصري.

وكان الأهلي قد اختتم استعداداته للمباراة أمس وخاض مرانه الختامي على ملعب هزاع بن زايد، وحرص وليد سليمان لاعب الأهلي السابق على زيارة الجهاز الفني واللاعبين وتمنى لهم التوفيق والنجاح في الفوز باللقب.