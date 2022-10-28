شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يصل أديس أبابا قبل استئناف الرحلة إلى أنجولا لمواجهة أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة بعثة فريق فيوتشر إلى مطار أديس أبابا في إثيوبيا، وذلك للترانزيت قبل استئناف الرحلة إلى أنجولا، استعداداً لمباراة الفريق المرتقبة أمام أول أغسطس الأنجولى، والمقرر إقامتها يوم 2 نوفمبر المقبل ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 التكميلى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويترأس أيمن منصور عضو مجلس إدارة نادى فيوتشر، بعثة الفريق فى أنجولا، وكانت بعثة فيوتشر قد توجهت إلى أنجولا أمس الخميس، ويطمح فيوتشر إلى مواصلة عروضه القوية بالبطولة فى أول ظهور أفريقى له ببطولات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".

وكان فيوتشر قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بول الأوغندى فى دور الـ64 بهدف نظيف فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، ثم الفوز على كالون السيراليونى بسداسية نظيفة فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

وكان فيوتشر قد نجح فى انتزاع أول ثلاث نقاط له فى الدورى العام، بعد الفوز فى الجولة الأولى على حرس الحدود بهدفين نظيفين، فى اللقاء الذى أقيم على استاد المكس بالإسكندرية، بينما تعادل مع المقاولون العرب سلبياً فى الجولة الثانية والتى أقيمت على استاد السلام.