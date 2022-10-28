شكرا لقرائتكم خبر عن فلاديمير ليسين: مصر قادرة على استضافة أولمبياد 2036 وتمتلك أفضل ملعب رماية في العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف فلاديمير ليسين رئيس الاتحاد الدولي للرماية عن سعادته بالتواجد داخل مصر ورضاه عن تنظيم بطولة العالم للرماية والتي تقام بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من 12 وحتي 28 اكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1041 رامٍ ورامية من 88 دولة من مختلف دول العالم.

وقال فلاديمير ليسين :"مصر الآن أصبحت تمتلك مدينة أولمبية وتمتلك أفضل ميدان رماية في العالم".

وعن إمكانية استضافة مصر لدورة الألعاب الأولمبية 2036 قال :"بالطبع مصر تستطيع ذلك ولديها الإمكانيات، القرار ليس بيدي ولكن بالطبع الإمكانيات التي نراها الآن تؤكد على قدرة مصر على ذلك".

وأختتم فلاديمير ليسين تصريحاته عن سعادته بتواجده داخل مصر وقال :"مصر بلد كبيرة وصاحبة تاريخ كبير وحضارة كبيرة، أحب دائما زيارة المعالم السياحية، قمت بزيارة الأهرامات والأقصر من قبل وأحب زيارة المتاحف من حين إلى آخر".