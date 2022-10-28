شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تذكرة مباراة السوبر للأهلى و الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

مع دقات السابعة من مساء اليوم يلتقى فريق الاهلى مع نظيره الزمالك في مباراة السوبر المصرى ، والتي تقام بإستاد هزاع بن زايد بالامارات .

وحصل الخليج 365 على صور لتذكرتى الأهلى و الزمالك لحضور المباراة ، حيث يظهر في تذكرة الاهلى البوابة المقرر الدخول منها ، وهى البوابة رقم 4.

وفيما يخص الزمالك فتقرر الدخول من بوابة 7 وفقا لتذكرة المباراة .

الزمالك يلعب السوبر المصري 2022 بصفته بطل الدوري المصري 2021-22، ويسعى "الفارس الأبيض" إلى حصد اللقب الخامس في المسابقة، والأول منذ موسم 2019-20 ، أما الأهلي، فيلعب كأس السوبر المصري 2022 بصفته وصيف آخر نسخة مكتملة من بطولة كأس مصر، ويسعى إلى التتويج رقم 12 له في المسابقة، والأول منذ موسم 2018-2019.

وبدأت المنافسة على كأس السوبر المصري في عام 2001 وفاز بنسختيه الأولى والثانية الزمالك الذي كان في أوج تألقه في هذه الفترة، أما الأهلي فقد حقق لقبه الأول في 2003 وواصل الزحف حتى أصبح البطل التاريخي للبطولة برصيد 11 لقبًا.

تواجه الأهلي والزمالك سبع مرات في بطولة كأس السوبر المصري منذ أقيمت للمرة الأولى في موسم 2001-2002.