شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو الطاولة يبدأون منافسات بطولة مصر الدولية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم منافسات الناشئين لبطولة مصر الدولية لتنس الطاولة والمقامة في صالة ستاد القاهرة الدولي في الفترة ما بين 24 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

ويشهد اليوم بداية فعاليات الناشئين بمنافسات تحت 13 و17 سنة حيث ستقام مباريات دور المجموعات ودور ال64 في الفترة الصباحية، فيما تقام مباريات دور ال32 ودور ال16 في الفترة المسائية.

ويشارك غدا في منافسات تحت 17 سنة 28 لاعبا من مصر على رأسهم بدر مصطفى وياسين جابر، فيما سيشارك في منافسات تحت 13 سنة 23 لاعبا على رأسهم يحيى المرسي وياسين الصرفي.

وكانت قد أقيمت بالأمس قرعة الناشئين لجميع المنافسات حيث ستقام المباريات بداية من اليوم وحتى يوم الأحد الموافق 30 أكتوبر مع ختام البطولة.

يذكر أن منافسات الناشئات قد أقيمت على مدار ثلاثة أيام بداية من يوم الإثنين وحتى يوم الأربعاء وشهدت المنافسات فوز هنا جودة بذهبية تحت 19 عاما وحصول رؤى الناغي على المركز الثالث بنفس المسابقة.

وحققت حبيبة الباسومي فضية 15 عاما فيما حصدت رؤى صلاح على المركز الثالث في منافسات تحت 17 عاما كما حصلت كل من ندى البدوي ودليلة محجوب على المركز الثالث بمنافسات تحت 11 سنة.