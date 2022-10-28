شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج مكثف لتجهيز باسم مرسى فى الإسماعيلى..واختبار طبى لمحمد نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض باسم مرسي مهاجم الإسماعيلي، تدريبات علاجية وتأهيلية فى الوقت الحالي فى إطار سعيه للانتظام فى المران الجماعي لفريقه قبل استئناف مسابقة الدوري العام.

ويعاني اللاعب من شد فى العضلة الأمامية، مما حرص الجهاز الطبي للفريق برئاسة الدكتور مجدي باز على وضع برنامج مكثف لمهاجم الدراويش.

يخضع محمد نصر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، لاختبار طبي للإطمئنان على جاهزيته قبل الانتظام ضمن صفوف الفريق خلال التدريبات الجماعية.

وافتقد الدراويش مدافعه الشاب لمدة تزيد عن شهرين بعد تعرضه لكسر فى الترقوة خلال أحد مباريات فريقه ضمن منافسات الدوري العام المنقضي.

حددت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، مواعيد مباراتي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي ضد فيوتشر وفاركو ضمن منافسات الدوري العام.

حيث سيواجه الدراويش، الفريق السكندري يوم 23 نوفمبر المقبل على ملعب الإسكندرية فى تمام الساعة الخامسة مساءً فى الأسبوع الرابع من عمر المسابقة المحلية، بينما يلاقي الفريق القاهري فى الجولة الثالثة يوم 12 ديسمبر القادم فى تمام الساعة الخامسة مساءً على ملعبه بالإسماعيلية.