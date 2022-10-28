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حكم السوبر..معلومات لاتفوتك عن البرتغالى فابيو جوزيه

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القاهرة - سامية سيد -   أعلن اتحاد الكرة طاقم حكام مباراة الزمالك والأهلى فى السوبر المصرى، المقرر إقامتها في تمام السابعة مساء اليوم باستاد هزاع بن زايد بالإمارات .

ويتكون الطاقم من البرتغالى فابيو جوزيه حكم للساحة ، ويعاونه مساعد أول : تياجو كوستا " البرتغال" ، مساعد ثاني : بيدرو مارتينيز " البرتغال" ، حكم رابع : دراجومير دراجانوف " بلغاريا" ، حكم فيديو : برونو استفيس " البرتغال" ، مساعد حكم فيديو : ايفاليو ستيانوف " بلغاريا"

وقبل ساعات من مباراة السوبر نرصد أهم المعلومات عن فابيو فيريسيمو

- يبلغ من العمر 39 عامًا، حيث أنه مواليد 1983

- حصل على الشارة الدولية موسم 2012-2013

 - أدار 327 مباراة ، أشهر 1681 بطاقة صفراء ،  بمعدل 5 إنذارات تقريبًا في المباراة الواحدة.

 - أشهر 55 بطاقة حمراء ، فيما احتسب 102 ركلة جزاء.

-  قاد هذا الموسم 7 مباريات فى الدورى البرتغالي من أصل 137 مباراة أدارها في بلاده  ، ومباراة فى دوري المؤتمر الأوروبي بين ويست هام الإنجليزي أمام سيلكبورج الدنماركي.

- آخر مباراة أدارها كانت فى الدورى السعودى بين فريقي النصر وأبها، والتى أقيمت يوم 7 أكتوبر الجاري، وانتهت بفوز النصر بثلاثة أهداف دون رد.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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