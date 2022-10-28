شكرا لقرائتكم خبر عن جوزيه فى الصدارة والبدرى وصيف.. حكاية 13 مدربا فى القائمة الذهبية للسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم الجمعة لمتابعة اللقاء المصيرى الذى يجمع الاهلى والزمالك على ستاد هزاع بن زايد في مدينة أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة على لقب كأس السوبر المصرى في مواجهة رفيعة المستوى الكروى وسط حضور جماهيرى يقارب الـ 25 ألف مشجع.

منذ انطلاقة كأس السوبر المصرى عام 2001، كتب 13 مديرا فنيا أسماءهم فى قائمة الشرف بعدما قادوا 5 أندية للفوز بالبطولة، ويأتي البرتغالي مانويل جوزيه وحسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني كأنجح هذه الأسماء بعد قيادة الأهلي للفوز باللقب 7 مرات بواقع 4 للأول و 3 للثاني.

المدربون الأجانب من 6 جنسيات هى ألمانيا والبرتغال وإسبانيا والبرازيل وسويسرا وفرنسا نجحوا فى الحصول على اللقب 10 مرات مقابل 8 ألقاب للخماسي المحلي حسن شحاتة وطارق العشري وحسام البدري وعبد العزيز عبد الشافي "زيزو" ومحمد حلمي وعبد الحميد بسيونى.

ونرصد قائمة الشرف للمدربين الأجانب والوطنيين الذين نجحوا فى الحصول على اللقب على النحو التالي:

1 – 2001 : الألماني أوتو فيستر (الزمالك)

2 – 2002: البرازيلي كارلوس كابرال (الزمالك)

3 – 2003: البرتغالي توني أوليفيرا (الأهلي)

4 – 2004 : حسن شحاتة ( المقاولون العرب)

5 – 2005: البرتغالي مانويل جوزيه (الأهلي)

6 – 2006: البرتغالي مانويل جوزيه (الأهلي)

7 – 2007: البرتغالي مانويل جوزيه (الأهلي)

8 – 2008: البرتغالي مانويل جوزيه (الأهلي)

9 – 2009: طارق العشري (حرس الحدود)

10 – 2010: حسام البدري (الأهلي)

11 – 2012: حسام البدري (الأهلي)

12- 2014: الإسباني خوان كارلوس جاريدو (الأهلي)

13 – 2015: عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" (الأهلي)

14 – 2016: محمد حلمي (الزمالك)

15 – 2017: حسام البدري (الأهلي)

16 – 2018: السويسري رينيه فايلر (الأهلي)

17_ 2019 : الفرنسى باتريس كارتيرون ( الزمالك)

18_ 2020 : عبد الحميد بسيونى ( الطلائع)

ويأمل السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى فى إضافة لقبه الاول في دولاب بطولات القلعة الحمراء، خاصة أن بطولة السوبرالمصري هي البطولة التى يعد المارد الأحمر الأكثر تتويجاً بها برصيد 11 لقب يليه الزمالك برصيد 4 ألقاب ثم لقب من نصيب المقاولون العرب ومثله لحرس الحدود، فى المقابل يسعى فيريرا إلى مواصلة تفوقه على الأهلى بعد الفوز عليه فى نهائى كأس مصر الأخيرة بهدفين مقابل هدف، من أجل التتويج بالثلاثية المحلية لأول مرة فى تاريخه، حيث لم يسبق للزمالك أن توج بالثلاثية فى تاريخه.

ويبحث فيريرا عن لقبه الخامس مع الزمالك، ليكون أكثر مدرب أجنبى يحصد بطولات مع الزمالك على مر التاريخ، وتخطى ألقاب البرازيلى كابرال والألمانى أتوفيستر مع الزمالك، الذى حصل كل منهما على 4 ألقاب فقط وهو نفس ألقاب فيريرا حتى الآن.

فيما نجح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك في حل عقدة عمرها 18 سنة للمدربين الأجانب في قيادة الفريق الأبيض ببطولات السوبر المصري بعدما قاد فريقه للفوز باللقب الرابع على حساب الأهلي بضربات الترجيح في النسخة رقم 17 من البطولة والتى أقيمت فى 20 فبراير 2020 وانتهت بفوز الفارس الابيض 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل السلبى .

وقبل تتويج كارتيرون بكأس السوبر مع الزمالك كان أخر فوز للفارس الأبيض بالبطولة تحت قيادة أجنبية مع البرازيلي كارلوس كابرال حينما توج باللقب في 2002 على حساب المقاولون العرب في النسخة الثانية من السوبر.