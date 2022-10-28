شكرا لقرائتكم خبر عن رقم سلبى لفايلر وموسيمانى..كشف حساب مدربى الأهلى فى السوبر لقاء الزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلي لمواجهة الغريم التقليدي الزمالك، اليوم الجمعة، في كأس السوبر المصري في الإمارات ، ويسعى السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لمواصلة الانتصارات بعدما قاد الأهلي لدور المجموعات في دوري الأبطال، وفاز في أول جولتين بالدوري المصري.

الأهلي حصد السوبر المحلي، 4 مرات مع البرتغالي مانويل جوزيه، ومرة مع الثلاثي البرتغالي توني أوليفيرا، والإسباني جاريدو، والسويسري رينيه فايلر.

كما توج بالسوبر 3 مرات مع حسام البدري، ومرة مع عبد العزيز عبد الشافي.

ويعتبر السويسرى رينيه فايلر والجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدربان الأجنبيان الوحيدان اللذان خسر السوبر مع الأهلى من إجمالي 4 مرات خسرها الأهلي في البطولة، وكان لحسام البدري نصيب منها بخسارتين.

ومنذ انطلاقة كأس السوبر المصرى عام 2001، كتب 13 مديرا فنيا أسماءهم فى قائمة الشرف بعدما قادوا 5 أندية للفوز بالبطولة، ويأتي البرتغالي مانويل جوزيه وحسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني كأنجح هذه الأسماء بعد قيادة الأهلي للفوز باللقب 7 مرات بواقع 4 للأول و 3 للثاني.

المدربون الأجانب من 6 جنسيات هى ألمانيا والبرتغال وإسبانيا والبرازيل وسويسرا وفرنسا نجحوا فى الحصول على اللقب 10 مرات مقابل 8 ألقاب للخماسي المحلي حسن شحاتة وطارق العشري وحسام البدري وعبد العزيز عبد الشافي "زيزو" ومحمد حلمي وعبد الحميد بسيونى.