شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة أغلى 7 لاعبين في القطبين قبل كأس السوبر.. إنفوجرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر أحمد سيد زيزو، صانع ألعاب نادي الزمالك، قائمة أغلى 7 لاعبين في السوبر المصري، وذلك قبل المباراة المرتقبة، والتي تجمع الأهلي والزمالك في السابعة مساءً على استاد هزاع بن زايد بالإمارات.

وبلغت القيمة التسويقية لزيزو 4 ملايين يورو، ورغم غيابه عن المباراة للإصابة، يأتي أليو ديانج لاعب الأهلي في المركز الثاني بقيمة تسويقية بلغت 3 ملايين و500 ألف يورو.

زيزو: 4 ملايين يورو

أليو ديانج: 3 ملايين و500 ألف يورو

محمد الشناوي: 3 ملايين يورو

أفشة: 2 مليون يورو

محمد شريف: 2 مليون يورو

بيرسي تاو: 2 مليون يورو

إمام عاشور: 2 مليون يورو



