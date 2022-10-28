شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات مهمة لجماهير الأهلى والزمالك فى استاد هزاع بن زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أصدرت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي عددًا من الإرشادات، لحضور الجماهير في ملعب هزاع بن زايد بالعين من أجل التيسير على الحضور، وخروج المباراة بالشكل الذي يليق بالكرة المصرية.

ويلتقي الأهلي والزمالك في السابعة من مساء اليوم ، الجمعة، بتوقيت القاهرة على إستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية في بطولة السوبر المحلي.

وجاء من بين الإرشادات الجلوس في المقاعد المحددة وفقا للتذاكر وضرورة تقديم التذكرة عند الطلب، وعدم التدخين وعدم التواجد في الأماكن غير المسموح بها.

كما تم الإعلان عن العديد من الأمور الممنوعة للحفاظ على سلامة الجميع ومن بينها عدم اصطحاب المواد القابلة للاشتعال وأدوات التدخين والألعاب النارية والليزر وغيرها.